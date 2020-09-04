أكد الظهير الأيمن الصاعد للفريق الأول بنادي الزمالك “أحمد عيد”، على أهمية الفوز على بيراميدز مساء أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
وحقق الزمالك فوزًا هامًا على بيراميدز بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة الـ24 والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وقال عيد في تصريحات عبر قناة الزمالك :”بيراميدز فريق قوي والفوز عليه مهم ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة”.
وواصل :”تركيزنا من الآن على لقاء الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا“.
وأوضح لاعب الزمالك الصاعد: “الفريق يخوض كل المباريات في الدوري من أجل الفوز وهو هدف الجهاز الفني واللاعبين في لقاء طلائع الجيش المقبل”.
وأتم: “الانتصار على طلائع الجيش مهم للغاية لمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المشوار الافريقي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ الزمالك “أحمد عيد”: نضع تركيزنا على لقاء الرجاء.. ونخوض مباريات الدوري للفوز فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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