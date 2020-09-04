مهاجم تشيلسي وظهير ليفربول على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت القائمة 6 لاعبين كالتالي : ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، تامي أبراهام وماسون ماونت (تشيلسي)، ماسون جرينوود وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) باكايو ساكا (أرسنال).

ويتواجد ألكسندر أرنولد أيضا في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بعدما قدم أداءًا رائعًا ساهم في تتويج ليفربول باللقب، حيث سجل 4 أهداف وصنع 13 آخرين في 38 مباراة.

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وتألق المهاجم الصاعد تامي أبراهام في موسمه الأول مع البلوز، حيث سجل 15 هدفا وصنع 4 آخرين، كما ظهر زميله ماونت بمستوى طيب مع تشيلسي حيث سجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانفجر ثنائي اليونايتد راشفورد وجرينوود مع نهاية الموسم ليقودا الشياطين الحمر إلى المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فسجل راشفورد 17 هدفا في الموسم الماضي بالدوري، بينما سجل جرينوود 10 أهداف بعدما انتزع مقعدا أساسيا في تشكيل المدرب سولشاير بعد استئناف المسابقة.

ويعد بوكايو ساكا أحد أبرز مكاسب آرسنال الفنية في الموسم الماضي، بعدما تحول للمشاركة في مركز الظهير الأيسر وأحيانا كجناح، ليسجل اللاعب صاحب ال18 عاما هدفا ويقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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