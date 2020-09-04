أخبار برشلونة: كومان يطلب تقديم عرض إلى ليفربول من أجل فينالدوم

دخل نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم العام الأخير من عقده مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يوافق بعد على تمديد عقده مع النادي الإنجليزي على الرغم من استمرار المفاوضات لعدة أشهر.

ويُحجم ليفربول عن بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق يورجن كلوب الموسم الماضي أكثر من أي لاعب خط وسط آخر، لكن موقفهم قد يتغير إذا وصل عرض كبير للاعب سينتهي عقده الصيف المقبل.

ولم يرد أي عرض رسمي من برشلونة بعد، لكن صحيفة التليجراف الهولندية، التي تربطها صلات وثيقة بمدرب النادي الكتالوني “رونالد كومان“، تزعم أن مدرب منتخب هولندا السابق يريد أن يقرن فينالدوم بجانب زميله الدولي فرينكي دي يونج في خط وسط الفريق الكتالوني.

وأوضح فينالدوم من قبل أنه يود البقاء مع ليفربول، لكن المحادثات كانت قد توقفت قبل عام وليس هناك ما يشير إلى أنها ستتجدد.

حتى الآن، لم يتلق ليفربول أي عروض رسمية لفينالدوم، ولم يكن لديهم أي اتصال مع برشلونة.

مستقبل فينالدوم مرتبط بمستقبل تياجو ألكانتارا !

ارتبط ليفربول بقوة بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، الدولي الإسباني “تياجو ألكانتارا” في الفترة الأخيرة، الذي من المتوقع أن يترك بطل أوروبا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن من المرجح أن يضطر أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لبيع أحد لاعبي خط وسط فريقهم قبل إنهاء صفقة النجم الإسباني. وبدوره خروج فينالدوم سيمهد الطريق لضم تياجو.

وإذا بقي فينالدوم في ميرسيسايد، فمن المؤكد أنه سيظل جزءًا لا يتجزأ من خطط يورجن كلوب، بغض النظر عن حقيقة أنه يدخل موسمه الأخير مع الفريق.

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بالنسبة إلى فينالدوم، فإن الرغبة في البقاء في الأنفيلد متوازنة، لأنه يدرك أنه من غير المرجح أن يُعرض عليه تمديد عقده لما بعد 2021. لكنه يمكنه الحصول على عقد طويلة الأجل في الكامب نو.

قد لا تظهر فرصة الانتقال إلى برشلونة مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود فرصة لموافقة ليفربول على رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، دون التأكد من عائدمادي كبير واستبداله سريعًا بلاعب آخر.

وبذلك أصبح مستقبل فينالدوم مرتبطًا بمستقبل لاعب خط وسط بايرن ميونيخ تياجو ألكانتارا، اللاعب الذي أبدى ليفربول اهتمامًا كبيرًا به، بينما أوضح النادي الإنجليزي أنه سيتعين عليه بيع لاعب قبل التعاقد مع آخر.

لم يحاول ليفربول التخلص من فينالدوم من أجل المضي قدمًا في صفقة ألكانتارا، فالنادي لا يرغب حتى في وضع سعرًا مبدئيًا مقابل التخلي عن خدماته. يرى النادي الإنجليزي لاعبه الهولندي كعضو مهم في الفريق، ولا يزال جزءًا من التشكيلة الأساسية المفضلة لدى كلوب.

ومع ذلك، فإن عرض برشلونة لديه القدرة على تحريك الأمور. وسيعطي رد ليفربول على أي عرض مؤشر أوضح على ما إذا كان لديهم بالفعل ترتيبات بديلة.

لم يُخفِ ليفربول عزمه على التصرف بحكمة اقتصادية خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد حتى يحين الوقت للتأكد من مقدار الضربة المالية التي سيتحملونها، حيث لا تزال الإيرادات تثير قلقًا شديدًا في ظل عدم السماح للجمهور بحضور المباريات.

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