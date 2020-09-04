مدافع خيتافي منفتح على فكرة الانضمام إلى اتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

اعترف وكيل أعمال مدافع خيتافي، الأوروجوياني “ماتياس أوليفيرا” باهتمام اتلتيكو مدريد بخدمات موكله، وأكد أنه سيكون شرفًا له الإنضمام إلى الروخي بلانكوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث وكيل أعمال ماتياس “بابلو باسيلي” لموقع Sport 890، وقال : “الحديث عن العوائد المالية من عملية انتقال ماتياس مهم للغاية، لأن خيتافي مستعد للتخلي عن خدماته إذا وصل عرض مالي مناسب”.

وأضاف بوسيلي عن اهتمام اتليتكو مدريد: “هناك احتمالات بأن يذهب إلى اتلتيكو مدريد، وسيكون ذلك شرفًا له”.

وتابع بالقول : “اتلتيكو مدريد دائمًا ما ينافس على الألقاب، وخصائص سيميوني مثالية لماتياس”.

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وختم بالقول : “ماتياس لاعب أساسي في خيتافي ووصل إلى مستوى عالٍ في جميع المباريات وأيضًا ضد أقوى الفرق في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن خيتافي طلب من اتلتيكو مدريد عشرة ملايين يورو واستعارة “فيكتور موليجو” للموافقة على التخلي عن خدمات مدافعه الأوروجوياني.

في المقابل ينوي اتلتيكو مدريد تخفيض المبلغ المطلوب، كما ينتظرون أيضًا القرار النهائي الذي يتخذه دييجو سيميوني بخصوص الصفقة.

يذكر أن “ماتياس أوليفيرا” ( 22 عام )، مرتبط بعقد مع خيتافي الإسباني يمتد حتى 30 يونيو 2023 يتخلله شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو.

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