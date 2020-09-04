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رياضة | راموس: لو فازت ألمانيا في المباراة كانت ستصبح نتيجة ظالمة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر راموس: لو فازت ألمانيا في المباراة كانت ستصبح نتيجة ظالمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرخيو راموس مدافع وقائد المنتخب الإسباني لكرة القدم أن فريقه استحق التعادل 1 / 1 مع المنتخب الألماني في افتتاح مشوار الفريقين بالنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا كان مزعجا للغاية.

وتقدم المنتخب الألماني (مانشافت) بهدف سجله فيرنر المنضم حديثا إلى الإنجليزي في الدقيقة 51 ولكن المنتخب الإسباني انتزع التعادل 1 / 1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال راموس :"لو فاز المنتخب الألماني في المباراة، كانت ستصبح نتيجة ظالمة".

وأضاف :"كانت الأمور تبعث على اليأس، ولكننا حافظنا على إيماننا وثقتنا وحافظنا على شكلنا وحصلنا على ما نستحقه".

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