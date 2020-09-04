رياضة | فينالدوم وديباي يقتربان من الانضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر فينالدوم وديباي يقتربان من الانضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الهولنديين جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول) وممفيس ديباي (أوليمبيك ليون) اقتربا من التوصل لاتفاق للتوقيع مع برشلونة وأن التعاقد معهما يعتمد على تخفيف النادي الكتالوني لفريقه الحالي.

وذكرت صحيفة (ألجمين داجبلاد) الهولندية يوم الجمعة أن " اللاعبين يتحدثان إلى النادي الكتالوني منذ وقت، والظروف مهيئة تقريبا وكلاهما مهتم بصفقة من الطراز الأول".

ولا يزال أمام كل منهما عام واحد في عقديهما مع ليفربول وأولمبيك ليون، وستتراوح قيمة كل صفقة ما بين 10 و30 مليون يورو.

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ورفض فينالدوم (29 عاما) يوم الخميس تأكيد أو نفي المعلومات التي تربطه ببرشلونة وقال "إنها مجرد شائعات".

وعادة ما يتمركز فينالدوم كلاعب خط وسط هجومي، في حين أن ديباي (26 عاما) مهاجم ويفضل مركز رأس الحربة.

وكان مدرب برشلونة الجديد، الهولندي أيضا رونالد كومان، قد منحهما بالفعل دورا هاما في المنتخب البرتقالي، على الرغم من أن الاتصالات الأولى مع ديباي جرت قبل أشهر من وصول المدير الفني لقلعة الكامب نو.

وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن العملية المزدوجة ستمضي في حال استغنى النادي الكتالوني عن بعض اللاعبين، خاصة إذا رحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ستتمكن الإدارة من استخدام أموال الراتب الذي يتقاضاه وما ستحصل عليه نظير انتقاله، لاستقدام لاعبين جدد.