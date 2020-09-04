رياضة | عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفاوض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، من مسؤوولي الفريق، الموافقة على العرض الذي تلقاه من نادي كارا جمرك التركي والانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.
ويرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي والبحث عن المشاركة الأساسية، والتي تعد مهمة صعبة داخل جدران القلعة الحمراء.
وذلك بسبب التزاحم داخل صفوف النادي الأهلي، لذي طلب من مسؤولو القلعة الحمراء الموافقة على العرض التركي المقدم له.
وكان النادي الأهلي قد رفض العرض التركي الذي تقدم به نادي كارا جمرك بسبب وجود بند يحق للنادي التركي شراء اللاعب بعد موسم الإعارة.
ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب الملاحقين بيراميدز، فيما يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة