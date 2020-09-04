رياضة | فايلر يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديدًا إلى لاعبي فريقه قبل مباراة اليوم أمام وادي دجلة.
ويستضيف الأهلي نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحذر فايلر لاعبيه من سرعات لاعبي دجلة أمثال يعقوبو ورفيق كابو.
كما طالب المدرب السويسري لاعبيه بالتمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء والتعامل بشكل جيد مع خطورة مروان حمدي مهاجم فريق وادي دجلة.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.