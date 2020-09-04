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رياضة | زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتدعيم هجوم الفريق الملكي، بصفقة من الدوري الألماني.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن زيدان أبلغ إدارة ، بأنه يريد ضم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيج، قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

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ورجحت الصحيفة، أن صفقة أولمو ستكلف خزينة ريال مدريد، 40 مليون يورو.

 

ولفتت إلى أن النادي المدريدي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم داني أولمو. 

 

وساهم أولمو في تأهل لايبزيج لقبل نهائي ، علمًا بأنه انضم للفريق الألماني قادمًا من دينامو زغرب في يناير الماضي مقابل 21 مليون يورو.

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