شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القاهرة» يعيد كأسين مسروقين لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت أجهزة الامن كأسين تمت سرقتهما منذ عام 2013 من داخل مقر اتحاد الكرة في الأحداث التي شهدتها البلاد أنذاك، وتم تسليمهما إلى اتحاد الكرة اليوم الجمعة.

وتبين من سماع أقوال مسئولي الاتحاد أن الكأسين لإحدى البطولات العربية لكرة القدم وتمت سرقتهما في أحداث العنف والفوضى التي مرت بها البلاد في عام 2013 وأن الجناة استغلوا حريق مقر اتحاد الكرة وقتها واستولوا على الكأسين وبعض المقتنيات الأخرى المتعلقة بالنشاط الرياضي فضلاً عن الأوراق الخاصة بالجبلاية.