شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: حجزنا الطائرة ومواجهة «الرجاء» في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تم الانتهاء من حجز الطائرة، التي ستقل بعثة الفريق إلى المغرب.

ويواجه الزمالك، الرجاء المغربي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، يوم 25 من سبتمبر الجاري.

وأضاف منصور، أن موعد المباراة، لم يتغير، كما يردد البعض، وأن الكاف، أكد على إقامة المباراة يوم 25 من سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد المغربي، لكرة القدم، أعلن جدول مبارياته مما تسبب في حدوث حالة من الارتباك داخل الأوساط الرياضية، خصوصاً وان مواعيد مباريات الرجاء، والوداد، تتعارض مع مبارياتهما في أفريقيا أمام الزمالك والأهلي.