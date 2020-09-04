شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب الكعبي يبلغ وكيله برغبته اللعب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المغربي أيوب الكعبي، المحترف في أحد الأندية الصينية، رغبته اللعب للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، وتلقى الكعبي عدة عروض من بعض الأندية العربية، من بينها النادي الأهلي. وشدد الكعبي لوكيله على رغبته ارتداء الفانلة الحمراء خلال الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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