شكرا لقرائتكم خبر عن على خلفية أزمتة من الشناوي ..الأهلي يدرس إعارة كهربا نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، إعارة الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا بداية من الموسم الجديد وذلك بد أزمتة الأخيرة مع كابتن الفريق محمد الشناوى حارس الأهلى، والتى عوقب بسببها بتغريمه مليون جنية.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فان رينيه فايلر، المدير الفنى منح لجنة التخطيط الضوء الأخضر لاعارة كهربا بسبب كثرة أزماتة وعدم التزامة بالتعليمات داخل الفريق ما تسبب في غضب اللاعبين خاصة أن اللاعب تعامل مع كابتن الفريق بطريقة غير مقبولة وضرب بقيم وتعاليم النادى عرض الحائط.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى يدرس مضاعفة عقوبة اللاعب باستبعادة من المشاركة بعد إنتهاء عقوبة إيقافه حتى يكون عبرة لباقى اللاعبين وتجنب تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد إستقرار الفريق وتفتح المجال للاعتراض والمشاحنات داخل الفريق