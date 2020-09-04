شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن حالة الطواريء قبل قرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر حالة الطواريء قبل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم ٢٧ والتي تستضيفها مصر وتقام غد تحت سفح منطقة الأهرامات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و١٧ وزيراً بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري ومندوبي ٢٩ دولة بالإضافة إلى مصر مضيف البطولة حيث لم يتحدد بعد إسم الدولتين المتبقيتين من ملحق التصفيات لإكتمال عقد الدول المشاركة وعددهم ٣٢ دولة .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية أن البطولة في نسختها الحالية هي الأقوي في تاريخ بطولات العالم منذ إنطلاقها قبل عدة عقود ليس فقط بسبب زيادة عدد الدول المشاركة من ٢٤ إلى ٣٢ دولة ولكن لتغيير نظام الصعود التدريجي للمباريات في البطولة.

حيث ستلعب المنتخبات الصاعدة إلى دور الربع النهائي ٦ مباريات في الدور الأول والثاني للبطولة الذي تقام مبارياته بنظام دور المجموعات «دوري من دور واحد» ولابد من الفوز في أربع مباريات على الأقل من ستة للوصول إلى دور الثمانية للبطولة وهو الأمر الذي يتطلب لياقة بدنية عالية للفرق تمكن لاعبيها من خوض ٦ مباريات متتالية للوصول بين دور ال ٨ الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب.

وقال المشرف العام على المنتخبات القومية بإتحاد اليد أن جميع بطولات العالم السابقة خلال العقود الستة الماضية فازت بها دولة أوروبية أي أن اللقب لم يخرج من القارة العجوز قبلة كرة اليد في العالم موضحا أن بطولات العالم السابقة كانت تشارك فيها ٢٤ دولة منها ١٣ دولة من أوروبا ولكن في النسخة الخالية التي تستضيفها مصر زادت عدد الفرق إلى ٣٢ دولة منها ١٧ دولة من أوروبا