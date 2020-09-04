شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء المزيد من الدروع والكؤوس من خزينة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن أعضاء اللجنة الخماسية قاموا الجمعة، بعمل جرد داخل الجبلاية للكؤوس والدروع والميداليات. وأكد المصدر اختفاء بعض الدروع والكؤوس بجانب كأس الأمم الإفريقية الضائع منذ أمس الخميس. وأعلن أحمد شوبير، قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، سرقة كأس إفريقيا التي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة الخميس.

وقال شوبير في برنامجه إن اتحاد الكرة فوجئ بسرقة كأس إفريقيا من دولاب اتحاد الكرة، وتم سؤال أحمد حسن كابتن المنتخب السابق، الذي أكد أنه لم يحصل على الكأس وأن كأس إفريقيا متواجدة في اتحاد الكرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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