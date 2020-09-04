شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يكشف رهانه مع محمد صلاح.. ورسالة حسام البدري له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، ومنتخب مصر حوار مع الموقع الرسمي للفيفا وتحدث فيه النجم المصري عن أول بطولة دوري له، ورهانه مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ورسالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب، ومساعدة منتخب مصر في تأهله إلى كأس العالم 2022، في حوار أجراه على الموقع الرسمي للفيفا.

وقال أحمد حسن كوكا: «في البداية، كنت أتمنى أن ألعب في صفوف الفريق الأول بالاهلي حيث نشأت في الفريق الذي تمكن من السيطرة على بطولة أفريقيا لعدة سنوات مثل أبوتريكة ومتعب ومحمد بركات وغيرهم، ولكن لم يكن هناك فرصة للحصول على مكانى في هجوم الفريق، ولذلك قررت السفر إلى البرتغال لبداية التحدي مع فريق ريو آفي البرتغالي، كنت أعرف أنها أكثر من مجرد رحلة احترافية، لقد كانت أشبه بالتحدي، وعزمت على النجاح مهما كلف الأمر».

وأضاف: «لم يكن الأمر سهلاً، ولكن لم يكن واردًا أن أتراجع عن هدفي الكبير، منحني المدرب نونو سانتي، الفرصة أمام سبورتينج لشبونة في بطولة كأس الرابطة، وسجلت أول أهدافي في تلك المباراة، حصلت على الثقة في بداية المشوار».

وعن فوزة ببطولة كأس البرتغال مع سبورتينج براجا قائلًا: «كان لي شرف المساهمة بالفوز بلقب الكاس، فزنا بأول بطولة منذ 50 عامًا، كان النهائي تاريخيًا أمام بورتو وسجلت ركلة الترجيح الثالثة التي مهدت الطريق للفوز 4-2».

وتابع: «شاركت مع براجا في الدوري الأوروبي الذي يعطي بالتأكيد ميزة إضافية، حيث تختبر قدراتك بمواجهة أندية من مدارس متنوعة مثل شاختار وفنربخشة وهوفنهايم وغيرها، وبعضها له تاريخ كبير مثل مارسيليا الفرنسي، من المهم كان خوض هذه التجارب في كل موسم».

وعن النجم المصري محمد صلاح وعلاقته به قال: «محمد صلاح، صديق قديم، بدأنا في نفس الفترة مع منتخب الشباب وكلما اجتمعنا نستذكر العديد من الذكريات ونتحدث عن الحاضر، شاءت الصدف أن نتوج بلقب الدوري في نفس الموسم الماضي، وخلال الحديث عن الموسم الجديد أخبرته أنني سأسجل أهدافًا أكثر من التي سيسجلها مع ليفربول، فما كان منه إلا وأن قبل الرهان وقال لن تربح “يضحك” سنرى من الذي سينجح نهاية الموسم، أتمنى له التوفيق هو سفير فوق العادة للكرة المصرية وفخور بما ينجزه هناك، ربما نتواجه في دوري الأبطال، آمل ذلك».

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وعن المدير الفنى لمنتخب مصر قال: «أشكر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على دعمه وتواصله الدائم معي، وبدوري سوف استمر في العمل على تطوير أدائي لكي أقدم ما هو مطلوب مني عند استدعائي للمنتخب الوطني، أمامنا مهمتين كبيرتين، التأهل لكأس العالم 2022 وكأس أفريقيا المقبلة والمنافسة عليها».