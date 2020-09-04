شكرا لقرائتكم طارق حامد ينضم لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك طارق حامد، لاعب وسط الزمالك اليوم الجمعة، فى تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وغاب طارق حامد عن تدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة خلال اليومين الماضيين نظرا لغيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات أدت إلى افتقاد الفريق الأبيض لجهوده فى مواجهة بيراميدز، التى شارك فيها بدلا منه أحمد زيزو بجوار التونسى فرجانى ساسى فى وسط الملعب، لذلك سيحرص جهاز الزمالك على تجهيزه للعودة إلى قيادة الوسط فى لقاء الطلائع.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته.

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ومن المقرر أن يخضع لاعبى الزمالك، لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أى لاعب بفيروس كورونا يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.