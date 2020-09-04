شكرا لقرائتكم تأكيدا لسوبر كورة.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا بشأن ضياع الكئوس والدروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، إنه تم فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، وهوا ما يأتى تأكيدا لما نشره "الخليج 365" خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب.

وجاء بيان الاتحاد المصرى كالتالى: "فى إطار التطوير الذى يقوم به الاتحاد المصرى لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسى ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة فى مخازن الاتحاد التى كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها فى عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد فى عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التى نجمت عما تعرض إليه المبنى فى هذه الواقعة".

من جانبه، كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.

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وقال "الصقر"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ياريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".

وأضاف عميد لاعبى العالم، "متعجب أيضاً من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى ذلك التوقيت، كاشفاً أن هناك أحد أعضاء اللجنة اتصل به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم أفريقيا على الجدران داخل الاتحاد، وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمتها فى 2011، وقال لى "ياريتك ما سلمتها.. الكأس مش فى الاتحاد".