شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد شيكابالا والونش أمام طلائع الجيش للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، عن الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أمس، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك ، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

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وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم، الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة وآخرها الفوز على بيراميدز بالجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الزمالك، لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أي لاعب بفيروس كورونا يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.