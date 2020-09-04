شكرا لقرائتكم عماد السيد يغيب عن الاتحاد 15 يوما بعد الإصابة أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبتعد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، عن فريقه لمدة تقارب من 15 يوما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

وأصيب عماد السيد بمزق فى العضلة الأمامية، ليخضع لأشعة أكدت غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين، وحرص جهاز الاتحاد السكندرى واللاعبين على دعم الحارس منذ إصابته بالتواصل معه خاصة بعد تألقه فى حراسة مرمى الفريق السكندرى منذ عودة مسابقة الدورى يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتعرض عماد السيد لتلك الإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندرى أمام نادى طنطا، التى أقيمت عصر أمس الخميس، والتى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، وتألق عماد السيد فى حراسة مرمى الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة سواء بالتصدى لبعض ركلات الجزاء التى احتسبت ضده فريقه أو كونه قيادة الفريق ليعد واحدا من أقل الفرق التى سكنت الأهداف شباكها منذ عودة المسابقة.

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وكان فريق طنطا نجح فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، عصر أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يستمر فريق طنطا فى المركز الأخير بترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.