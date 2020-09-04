شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يطالب عمار حمدى بالتركيز في المباريات وإغلاق ملف الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو طلائع الجيش، نصيحة لـ عمار حمدى لاعب الفريق المعار من الأهلى لنهاية الموسم، بإغلاق ملف العروض التى وصلته للموسم الجديد بغية التركيز مع الطلائع لنهاية الموسم ومن ثما حسم موقفه حتى لا يتأثر أداؤه فى الملعب بالتفكير فى خطوته المقبلة.

وتلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركى لشراء عمار حمدى بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركى يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

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وأوصت لجنة التخطيط فى النادى الأهلى برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوى لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلى بقاء عمار حمدى مع الفريق بداية الموسم الجارى لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب فى اثبات قدراته واحقيته فى ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدى العديد من العروض الخارجية والداخلية بخلاف العرض التركي.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .