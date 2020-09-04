شكرا لقرائتكم محمود علاء يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود علاء لاعب فريق الزمالك، بفوز فريقه أمام المصرى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، ونشر اللاعب صورة له من المباراة، عبر موقع تبادل الصور انستجرام، وكتب عليها " الحمد لله ..الزمالك " مع وضع شعار الزماكل القوس والسهم، مع وضع قلب .

حسم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صراع وصافة الدورى بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى محمد فى الدقيقة 40 وكاسونجو فى الدقيقة 81 خلال المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة 24 من الدورى الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفى الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقى ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى حراسة المرمى: مهدى سليمان، خط الدفاع: على جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثانى فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذى نجح فى الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدورى هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.