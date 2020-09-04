شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم "كأسين" للبطولة العربية من قسم حلوان بعد سرقتهما 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو اتحاد الكرة، منذ عدة أيام على "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم، وذلك من قسم حلوان، والتى تم سرقتهما عقب، حريق مقر اتحاد الكرة فى عام 2013، وتم سرقة المقر وقتها وسرقة العديد من المتعلقات والأوراق الخاصة بالجبلاية.

واكد مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك إخطارا من قسم حلوان منذ فترة طويلة بوجود "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم، وبالفعل حصل اتحاد الكرة عليهم ويتم حاليا ترميمه، بعد تعرضه لبعض الكسور البسيطة.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حاليا إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكئوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.

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تابع المصدر لـ"الخليج 365" إلى الآن لا يوجد إلا 3 كئوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، بوجود 3 كئوس فقط حتى الآن وبعض الميداليات فقط داخل الجبلاية .

أضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولو الخزنة الخاصة بالكئوس والدروع، بكشف عن جميع الكئوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت لخزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.