شكرا لقرائتكم تعرف على مفاجآت حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين لبيب مدير النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال -مصر2021-، الجاهزية التامة لحفل قرعة البطولة المقرر له غدا، السبت، قائلاً: "مستعدون تماما لحفل القرعة الذى سيقام فى مكان ساحر تحت سفح أهرامات الجيزة.. وسيشهد الحفل حضور 134 شخصا بناء على الإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية، والتى لن يحدث أى تهاون بشأنها".

وكشف مدير بطولة كأس العالم لليد فى تصريحات لموقع البطولة الرسمى أن حفل القرعة سيشهد العديد من المفاجآت، أهمها بالتأكيد الفقرة الفنية والكشف عن تميمة البطولة، قائلا: "الموسيقار عمر خيرت سيقدم فقرة فنية خلال الحفل، ووقع الاختيار عليه لأنه ممثل أصيل للحضارة المصرية ورقيها".

وانتقل لبيب للحديث عن تميمة البطولة، والتى وصفها بأنها ستكون "مفاجأة سارة"، قائلا:"التميمة حصلت منا على مجهود كبير، لتظهر بالشكل الذى ستشاهدونه جميعا خلال حفل القرعة.. والتميمة ستمزج بين الحضارة الفرعونية القديمة، ورياضة كرة اليد، لتكون خير ممثل لاستضافة مصر للبطولة".

Advertisements

وأكد لبيب على أن حفل القرعة سيذاع محليا، وكذلك لأوروبا وأمريكا، بجانب بثه عبر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد وأكمل لبيب أن مصر أمام تحد كبير باستضافة 32 فريقا للمرة الأولى فى تاريخ بطولات العالم، فى وقت استضافت فيه دولتين النسخة الماضية بمشاركة 24 فريقا، وتستضيف ثلاث دول النسخة المقبلة، متابعا: "بالإضافة لهذا التحدي، كان لدينا تحدى فيروس كورونا الذى للحقيقة لم يوقف العمل لحظة واحدة، وكل اللجان تعمل على قدم وساق لإخراج حفل القرعة، والبطولة، بالشكل الأمثل".

وأتم لبيب بشكر الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكذلك رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، على الدعم المتواصل لإنجاح الحدث العالمى المنتظر.