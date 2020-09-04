شكرا لقرائتكم كاسونجو يكسر صيامه التهديف أمام بيراميدز مع الزمالك بعد عام و8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كسر الكونغولى كابونجو كاسونجو صيامه التهديفى بعدما أحرز هدف الزمالك الثانى أمام بيراميدز والأول له مع الأبيض منذ عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بواقع 36 دقيقة و8 مباريات فى الدورى الممتاز لمدة 172 دقيقة شهدت تسجيله هدفًا وحيدًا فى مرمى بيراميدز.

آخر هدف أحرزه الكونغولى كاسونجو يوم 16 مايو 2019، وتحديدًا عندما كان لاعبًا فى صفوف الوحدة السعودى وسجل هدفًا فى مرمى الفيحاء بالجولة الثلاثون من مسابقة الدورى السعودى أى منذ عام و3 أشهر و18 يومًا بمعدل 476 يومًا.

فيما كان آخر هدف أحرزه كاسونجو مع الزمالك أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والتى أقيمت يوم 15 ديسمبر 2018، وأحرز وقتها هدفين، أى منذ عام و8 أشهر و19 يومًا، بمعدل 628 يومًا، وشارك كاسونجو كبديل فى لقاء بيراميدز بالأمس، الذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، وفاز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها مصطفى محمد وكاسونجو على الترتيب.

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وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة وآخرها الفوز على بيراميدز بالجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبى الزمالك، لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أى لاعب بفيروس كورونا يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.