شكرا لقرائتكم شباب المحمدية يقترب من التعاقد مع المغربى حميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام أيت منا، رئيس نادى شباب المحمدية المغربى، أن فريقه أصبح قريبا من حسم صفقة حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف الرجاء حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020.

وكشف فى تصريحاته لموقع "le360" المغربى، أن ناديه سينهى التعاقد مع أحداد قبل القمة المرتقبة بين فريقى الزمالك والرجاء فى الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح رئيس نادى شباب المحمدية أن إدارة فريقه اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولى نادى الزمالك لضم أحداد، مضيفا أنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء فى عقد المهاجم المغربى ما سمح لفريقه بدء المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة نادى الزمالك نهاية شهر أغسطس الماضى، على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى.

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وطالبت إدارة الزمالك من اللاعب العودة خلال الفترة الجارية إلى القاهرة عقب رفض مسئوليها لتمديد إعارته مع الرجاء بعد طلب الأخير استكمال اللاعب لمنافسات الموسم الحالى مع الفريق المغربى نظرا للتوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا وهو ما رفضته إدارة الزمالك وطالبت بإخلاء طرف اللاعب وهوا ما لم يحدث.

وفى ظل العلاقات الطيبة بين الناديين رفضت إدارة الزمالك تصعيد الأزمة للفيفا حتى لا يقع ضررًا على الفريق المغربى خاصة أن اللاعب قد شارك مع الرجاء فى مجموعة من المباريات مع النادى المغربى فى بطولة الدورى هناك.