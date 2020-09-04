شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن عن المدرب الجديد بعد مواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، إعلان الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة عقب مواجهة مصر المقاصة، وخسر الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الإسماعيلى فى مباراتين منذ رحيل الفرنسى جوميز، حقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره الاسماعيلى فى تمام الخامسة عصراً على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين.

يدخل الاسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى نفس الجولة .

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ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبون بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.