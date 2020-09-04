شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا للجونة.. غياب السعيد والشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز، عن قائمته التى تسافر عصر اليوم الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة، يوم الأحد المقبل، على ستاد خالد بشارة فى مدينة الجونة، فى إطار الجولة 25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام فى تمام الساعة السادسة من مساء الأحد.

ويستمر غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز للإصابة بعدما ابتعد عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام الزمالك وكذلك أحمد الشناوى حارس الفريق.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجونة على النحو التالي:



حراسة المرمى: مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - محمد فتحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيونى - إبراهيم عادل - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

وتعرض بيراميدز للهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الـ24 بالدورى، فى المباراة التى أقيمت أمس، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة ليتوقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث فى البطولة.