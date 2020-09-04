شكرا لقرائتكم كهربا فى صالة الجيم: "الحمد لله ألف مرة ونحن بكامل عافيتنا". ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلي، تدريبا فى صالة الجيم بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك فى ظل غيابه عن مباراة الفريق الأحمر المقرر إقامتها مساء اليوم أمام وادى دجلة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويخضع كهربا لعقوبة الإيقاف على خلفية مباراة كأس السوبر المصرى الأخيرة، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى المشاركة بداية من مباراة الإسماعيلى فى الجولة 26.

ونشر كهربا صورته من داخل صالة الجيم وعلق عليها: "الحمد لله ألف مرة على كل يوم يأتى ونحن بكامل عافيتنا".

كهربا شارك مع الأهلى منذ تعاقده مع الفريق فى 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي.

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى المصري، و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التى شهدت أحداثا تسببت فى إيقافه.

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 فى تسجيل الأهلى فى إطار مسابقة الدورى المصري، فيما لم ينجح فى التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.

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مساهمات كهربا فى تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما فى شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر فى شباك المصرى البورسعيدي.

وغاب كهربا عن الأهلى فى لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى مباراتى وادى دجلة وحرس الحدود وبعدها كان لاعب الأهلى سيكون جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد قبل أزمته الأخيرة مع الشناوى.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة .