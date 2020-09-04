شكرا لقرائتكم تقارير إسبانية: ميسى قام بتسجيل بيان البقاء في برشلونة وسيصدره قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، سيصدر بيانا رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مستقبله بعدما قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال الصيف الحالى، بعد الاجتماع الذى عقده أمس، الخميس، مع والده خورخي، بجانب ممثليه القانونيين.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ميسى قام بتسجيل بيان يؤكد فيه استمراره مع البارسا خلال الموسم الكروى المقبل 2020-2021، ثم الرحيل لأى نادى أخر حال رغبته فى ذلك، مضيفة أنه سيصدره خلال الساعات القليلة القادمة.

أضافت الصحيفة أن الممثلين القانونيين للنجم الأرجنتينى ميسى يجهزون ردا على رابطة الدورى الإسبانى التى أعلنت مطلع الأسبوع الجارى أن ميسى لا يمكنه الرحيل عن برشلونة إلا من خلال دفع المبلغ المذكور فى قيمة الشرط الجزائى بعقده مع النادى (700 مليون يورو)".

وكان ليونيل ميسى قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

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وذكرت الصحف الإسبانية عدداً من أسباب بقاء النجم الأرجنتينى فى صفوف برشلونة وعدم مغادرته الفريق الكتالونى، رغم أنه أبدى رغبته فى المغادرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا" اليوم، إلى أن ليونيل ميسى قرر البقاء فى الفريق الكتالونى لأن برشلونة هى المدينة التى سيعيش فيها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بعد اعتزاله والتى أقام فيها منذ 20 عاما، وأن جميع استثماراته فيها، لذا فمن الصعب عليه المغادرة وترك حياته هناك.