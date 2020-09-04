شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يعلن إصابة كوستا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن دييغو كوستا وسانتياغو أرياس لاعبي الفريق خضعا للحجر الصحي بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وخضع لاعبو أتلتيكو مدريد للفحوص قبل عودة الفريق للتدريبات والمقرر لها يوم الجمعة المقبل وفق بروتوكول رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)، لكن كوستا وأرياس لم يحضرا للخضوع للاختبارات بعدما خضعا لها بالفعل خلال إجازتهما.

وأوضح أتلتيكو في بيان له: كوستا وسانتياجو أرياس اللذان ثبت تعرضهما لفيروس كورونا خلال إجازتهما، يخضعان الآن للعزل بدون ظهور أي أعراض.

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وأضاف البيان: كلا اللاعبين سيبقيان في المنزل ويمتثلان لكل البروتوكولات والإجراءات التي وضعتها السلطات ورابطة الدوري، ولذلك لن يكون بمقدورهما خوض تدريبات الفريق في الرابع من سبتمبر الجاري، ومن المتوقع عودتهما بعد إنهاء الحجر الصحي.

وقبل خوض المباراة التي خسرها الفريق أمام لايبزيغ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، ثبت إيجابية عينة كل من أنخيل كوريا وسيمي فرسايكو وبذلك لم يشاركا في المباراة.

ورغم أن الدوري الإسباني سينطلق يوم 12 سبتمبر الجاري، إلا أن أتلتيكو مدريد لن يخوض أي مباراة حتى المرحلة الثالثة من الموسم للسماح له براحة كافية عقب مشواره في دوري أبطال أوروبا.