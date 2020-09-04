موعد مباراة الأهلي ودجلة الليلة.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره وادي دجلة، في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعدما حقق فوزا مستجقا على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 62 نقطة، فيما يأتي دجلة في المركز الـ11 بـ26 نقطة.

ويستعيد الأهلي في مواجهة الليلة ، أحمد فتحي الذى غاب عن لقاء المصري للإيقاف فيما تبدو حظوظ المالي آليو ديانج صعبة للغاية في الظهور بسبب وصوله متأخراً من بلاده لتجديد جواز سفره حيث سافر قبل لقاء المصري الذى غاب عنه للإيقاف، فيما يغيب عن المباراة علي معلول للإيقاف وعمرو السولية للإصابة في العضلة الأمامية، ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي:

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الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد

الوسط: محمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ

الهجوم: أليو بادجى ومروان محسن.

القناة الناقلة:

وتذاع المباراة حصريا على قناة أون سبورتس 1