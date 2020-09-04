شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونديال اليد يكشف مفاجأة حول تميمة البطولة وأعداد حضور القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين لبيب، مدير النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال - مصر2021، الجاهزية التامة لحفل قرعة البطولة المقرر له غدا، السبت، قائلاً، "مستعدون تماماً لحفل القرعة الذى سيقام فى مكان ساحر تحت سفح أهرامات الجيزة.. وسيشهد الحفل حضور 134 شخصاً، بناءً على الإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية، والتى لن يحدث أى تهاون بشأنها".

وكشف مدير بطولة كأس العالم لليد، فى تصريحات لموقع البطولة الرسمى، أن حفل القرعة سيشهد العديد من المفاجآت، أهمها بالتأكيد الفقرة الفنية والكشف عن تميمة البطولة، قائلا، "الموسيقار عمر خيرت سيقدم فقرة فنية خلال الحفل، ووقع الاختيار عليه لأنه ممثل أصيل للحضارة المصرية ورقيها".

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وانتقل لبيب للحديث عن تميمة البطولة، والتي وصفها بأنها ستكون "مفاجأة سارة"، قائلا، "التميمة حصلت منا على مجهود كبير، لتظهر بالشكل الذى ستشاهدونه جميعا خلال حفل القرعة.. والتميمة ستمزج بين الحضارة الفرعونية القديمة، ورياضة كرة اليد، لتكون خير ممثل لاستضافة مصر للبطولة".

وأكد لبيب أن حفل القرعة سيذاع محليا، وكذلك لأوروبا وأمريكا، بجانب بثه عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد، وأن مصر أمام تحد كبير باستضافة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، في وقت استضافت فيه دولتين النسخة الماضية بمشاركة 24 فريقا، وتستضيف ثلاث دول النسخة المقبلة، مضيفا، "بالإضافة لهذا التحدى، كان لدينا تحدى فيروس كورونا الذى لم يوقف العمل لحظة واحدة، وكل اللجان تعمل على قدم وساق لإخراج حفل القرعة، والبطولة، بالشكل الأمثل".

وأنهى لبيب تصريحاته بتقيدم الشكر الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، على الدعم المتواصل لإنجاح الحدث العالمي المنتظر.