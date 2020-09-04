شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك نبيل بطلة الجمهورية فى التايكوندو: "نفسى أكون دكتورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ملك نبيل لاعبة التايكوندو فى نادى سموحة، والحاصلة على بطولة الجمهورية التى أقيمت الأسبوع الماضى، وتٌعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



على البحر

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة عامة، وقراءة الروايات خاصة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش أكلة محددة، لأن والدتى تتركنى أعمل معظم الطبخات والوجبات، فبعرف أعمل كل حاجة.

من نجمك المفضل؟

مش فى حد محدد، أحب لكل نجم حاجة معينة.



خارج الملعب

من مطربك المفضل؟

المطرب الكندى ابيل تسفاى الشهير بـ ذا ويكند

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

دكتورة، نفسى أكون دكتورة بشرية.

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لاعبة التايكوندو ملك نبيل

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

أتجاهل الموقف ولا أرد، وأكمل طريقى كأنى لا أسمع شيئا.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مش بحب أكون غير نفسى، ومش بقلد حد، ومعجبة بشخصيتى.



لاعبة التايكوندو

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكيد لأنه طبعا أسهل وعملى أكتر.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

مش شرط يكون في نفس تخصصى، لكن أكيد أحبه يكون رياضى أكتر.



ملك على كوبرى ستانلى

لو طلب منك تسيبى الرباصة هتعملى إيه؟

هرفض طبعا، لأن الرياضة هي شاغلة كل تفكيرى.