شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد مستمر فى الغياب عن بيراميدز أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، قائمته التى تسافر عصر اليوم، الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل باستاد خالد بشارة فى مدينة الجونة، فى إطار الجولة 25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتى ستقام فى تمام الساعة السادسة مساء الأحد، والتى سيستمر غياب عبد الله السعيد خلالها عن بيراميدز للإصابة بعدما ابتعد عن الفريق فى المواجهة الأخيرة أمام الزمالك وكذلك أحمد الشناوى حارس الفريق. وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجونة على النحو التالي: وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجونة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر. خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور. Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة. خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس. وتعرض بيراميدز للهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الـ24 بالدورى، فى المباراة التى أقيمت أمس، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة ليتوقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث فى البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله السعيد مستمر فى الغياب عن بيراميدز أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.