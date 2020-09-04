شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يغيب عن الاتحاد السكندرى 15 يوماً بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، عن فريقه لمدة تقارب من 15 يوما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث أصيب الحارس بمزق فى تلك العضلة، ليخضع لأشعة أكدت غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين، وحرص جهاز الاتحاد السكندرى واللاعبون على دعم الحارس منذ إصابته بالتواصل معه خاصة بعد تألقه فى حراسة مرمى الفريق السكندرى منذ عودة مسابقة الدورى يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتعرض عماد السيد لتلك الإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندرى أمام نادى طنطا، التى أقيمت عصر أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، وتألق عماد السيد فى حراسة مرمى الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة سواء بالتصدى لبعض ركلات الجزاء التى احتسبت ضده فريقه أو كونه قيادة الفريق ليعد واحدا من أقل الفرق التى سكنت الأهداف شباكها منذ عودة المسابقة.



عماد السيد خلال مغادرة ملعب لقاء الاتحاد وطنطا

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وكان فريق طنطا نجح فى التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما، عصر أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم لزعيم الثغر عن طريق عمر الميدانى فى الدقيقة 4، وتعادل لأبناء السيد البدوى أحمد سالم صافى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.



إصابة عماد السيد

وبهذه النتيجة، يستمر فريق طنطا فى المركز الأخير بترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.