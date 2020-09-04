شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاسونجو يكسر صيام 628 يوما عن التهديف مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الكونغولى كابونجو كاسونجو للتهديف بعدما أحرز هدف الزمالك الثانى أمام بيراميدز والأول له مع الأبيض منذ عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بواقع 36 دقيقة و8 مباريات فى الدورى الممتاز لمدة 172 دقيقة شهدت تسجيله هدفًا وحيدًا فى مرمى بيراميدز.

ويعود آخر هدف أحرزه الكونغولى كاسونجو يوم 16 مايو 2019، وتحديدًا عندما كان لاعبًا فى صفوف الوحدة السعودى وسجل هدفًا فى مرمى الفيحاء بالجولة الثلاثين من مسابقة الدورى السعودى، أى منذ عام و3 أشهر و18 يومًا بمعدل 476 يومًا.

فيما كان آخر هدف أحرزه كاسونجو مع الزمالك أمام القطن الكاميرونى بذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى أقيمت يوم 15 ديسمبر 2018، وأحرز وقتها هدفين، أى منذ عام و8 أشهر و19 يومًا، بمعدل 628 يومًا، وشارك كاسونجو كبديل فى لقاء بيراميدز بالأمس، الذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، وفاز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها مصطفى محمد وكاسونجو على الترتيب.

Advertisements

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم، الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة وآخرها الفوز على بيراميدز بالجولة الماضية بثنائية نظيفة.