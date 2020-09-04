شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يستعيد ذكريات التمريرة السحرية مع سونج وتتويج الفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، ذكريات تتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2008، واستطاع زيزو صناعة هدف الفوز عبر تمريرة سحرية خدع بها سونج مدافع منتخب الكاميرون لتتوج مصر باللقب الثانى على التوالى، ونشر زيدان صورته مع سونج عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها "خناقة بطولة".



محمد زيدان

فى سياق آخر، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حالياً إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.

Advertisements

من جهته كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.

وقال "الصقر"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ياريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".

وأضاف عميد لاعبى العالم، "متعجب أيضاً من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى ذلك التوقيت، كاشفاً أن هناك أحد أعضاء اللجنة اتصل به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم أفريقيا على الجدران داخل الاتحاد، وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمتها فى 2011، وقال لى "ياريتك ما سلمتها.. الكأس مش فى الاتحاد".