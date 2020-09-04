شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يطالب عمار حمدى بإغلاق ملف العروض لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو طلائع الجيش عمار حمدى، لاعب الفريق المعار من الأهلى لنهاية الموسم، بإغلاق ملف العروض التى وصلته للموسم الجديد والتركيز مع الطلائع لنهاية الموسم، ومن ثم حسم موقفه حتى لا يتأثر أداؤه فى الملعب بالتفكير فى خطوته المقبلة. وتلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدى بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

وأوصت لجنة التخطيط فى النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بضرورة عودة عمار حمدى لتدعيم هجوم الفريق، خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوى لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندرى، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدى مع الفريق بداية الموسم الجارى لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قرار بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدى العديد من العروض الخارجية والداخلية بخلاف العرض التركي.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية ، حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

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وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا بخير يا جماعة، اطمئنوا، مجرد كدمة فى الشظية، ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات .

وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.