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طارق حامد يعود اليوم للمشاركة فى تدريبات الزمالك استعدادا للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة اليوم، الجمعة، فى تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وحصل طارق حامد على راحة خلال اليومين الماضيين من تدريبات الزمالك، نظرا لغيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات أدت إلى افتقاد الفريق الأبيض لجهوده فى مواجهة بيراميدز، التى شارك فيها بدلا منه أحمد زيزو بجوار التونسى فرجانى ساسى فى وسط الملعب، لذلك سيحرص جهاز الزمالك على تجهيزه للعودة إلى قيادة الوسط فى لقاء الطلائع.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة، مع خضوع الأساسيين فى لقاء بيراميدز لتدريبات استشفائية مع إقامة مران بدنى قوى للاعبين البدلاء والمستبعدين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة التى يسعى الأبيض فيها إلى مواصلة انتصاراته.

 

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الزمالك لتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، على هامش مران اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين وحال وجود أية شكوك فى إصابة أي لاعب بفيروس يتم خضوع ذلك اللاعب لمسحة كورونا "PCR" من أجل التأكد التام من إصابته من عدمه بالفيروس.
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