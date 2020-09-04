شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 14 مباراة جمعت المقاصة والإسماعيلى قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ويستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى فى الخامسة عصراً باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين.

*نتيجة آخر مباراة للمقاصة والإسماعيلى فى الدوري

يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

*ترتيب المقاصة والإسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات المقاصة والإسماعيلى تاريخيا يمكن تقسيم مواجهات الفريقين إلى جزأين، الأول استمر حتى نهاية موسم 2014/2015 حيث فشل المقاصة في تحقيق أي فوز في خمس مواجهات كاملة، وكانت أول أربع مواجهات قد انتهت جميعها بالتعادل، وفوز وحيد للدراويش على المقاصة فى المواجهة الخامسة بهدفين دون رد بالفيوم 2014/2015 سجلهما عمر الوحش وكينيث. والثانية بداية من موسم 2015/2016، ونجح خلالها أبناء الفيوم في تحقيق 4 انتصارات متتالية وفى الموسم قبل الماضي رد الإسماعيلي اعتباره وفاز ذهابا وإيابا، أولا خارج ملعبه 4/1، ثم بملعبه بهدفين مقابل هدف.

وفى العام الماضي، حقق الإسماعيلي فوزه الثالث على التوالي، بهدف دون رد سجله المدافع الغاني ريتشارد بافور، والتي أقيمت بإستاد الإسماعيلية، وتعادلا في الدور الثاني سلبيا

في المواجهات الـ14 الماضية، فاز الاسماعيلى فى 5 مباريات وفاز المقاصة فى 4 لقاءات ، وتعادلا في 5 مباريات، تفوق الإسماعيلي تهديفيا بتسجيل 20 هدفا مقابل 17 هدفا للفريق الفيومي. Advertisements وانتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز الاسماعيلى بهدفين دون رد سجلهما محمد الشامى ومحمد هاشم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للمسابقة على ستاد الاسماعيلية فى 11 ديسمبر 2019.

*جهاز الإسماعيلى يبحث عن تصحيح الأوضاع وجلال يفتش عن النقاط الثلاث

وطالب الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتصحيح الأوضاع واستعادة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز الدوري ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من زعيم الثغر فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة على لاعبيه ضرورة الظفر بالنقاط الثلاث لإستعادة النتائج الجيدة والتخلص من شبح الهبوط ومراكز القاع في المسابقة المحلية.

*التشكيل المتوقع للمقاصة والإسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى مكونا من: "محمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاصة مكونا من: "محمد مجدى - أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم- عماد حمدى – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".