في بيان رسمي.. والد ميسي ينفي شرط الـ700 مليون.. ويؤكد أحقية نجله في الرحيل المجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أصدر خورخي والد ليونيل ميسي نجم وأسطورة برشلونة بياناً أكد خلاله أن عقد اللاعب مع ناديه الكتالوني لا يحتوي على شرط جزائي مستحق هذا الصيف بقمية 700 مليون يورو.

ونشر "الشيرينجيتو" عبر تويتر بيان والد اللاعب الأرجنتيني حيث أكد خلاله أن ميسي من حقه الرحيل مع نهاية موسم 2019-2020 مجاناً.

ونفى أن يكون الشرط الجزائي الموضوع في العقد ما زال سارياً حتى الآن، مشيراً إلى أن رغبة اللاعب في الرحيل في الوقت الحالي تبطل هذا الشرط وفقاً للعقد.

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وأشارت تقارير قوية إلى اتفاق ليونيل ميسي مع إدارة مانشستر سيتي على الانتقال إلى صفوفه، إلا أن النادي الإنجليزي ينتظر إنهاء ليونيل لعلاقته مع برشلونة أولاً لإتمام الصفقة.

وعلى الجانب الأخر تشير تقارير إسبانية إلى أن ليونيل ميسي قرر البقاء لموسم أخير مع برشلونة، وقام بتسجيل رسالة مصورة لإذاعتها لاحقاً للجماهير.

ونفى والد أسطورة برشلونة أن يكون العقد الحالي يمنع نجله من الرحيل المجاني أو يجبره على دفع 700 مليون يورو كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز.