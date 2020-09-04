صدمة صلاح .. لماذا غاب الملك المصري عن ترشيحات الأفضل في إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية القائمة المختصرة للاعب العام في إنجلترا عن الموسم الفائت والتي شهدت صراعاً بين نجوم ليفربول ومانشستر سيتي.

ورغم تتويج موسمه بلقب الدوري الإنجليزي واحتلال المركز الأول في قائمة هدافي فريق، لم تشمل القائمة محمد صلاح نجم ليفربول،.

وضمت القائمة كلاً من: ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، وساديو ماني رباعي ليفربول و كيفين دي بروين ورحيم سترلينج ثنائي مانشستر سيتي.

ويأتي استبعاد صلاح بسبب تصويت اللاعبين بعد أقل من شهرين على اقصائه أيضًا من اختيارات البريميرليج التي توجت بروين ولجنة النقاد التي اختارت هندرسون بتصويت أعضائها.

وكشف الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن نظام التصويت الخاص بالجائزة، حيث يحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب، أفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام، كما تشارك 10 أندية للسيدات لاختيار أفضل لاعبة.

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وتنقسم الأندية الـ92 إلى لاعبي بريميرليج "20 ناديًا"، تشامبيونشيب "24 ناديًا"، دوري القسم الثالث "24 ناديًا" ودوري القسم الرابع "24 ناديًا".

ويسلم ممثلو رابطة اللاعبين المحترفين اللاعبين بطاقات التصويت في ملعب التدريب الخاص بكل فريق، ولا يحق لأي لاعب أن يصوت لأحد زملائه في الفريق ضمانًا لمزيد من النزاهة في عملية الاختيار.

كما تنص قواعد الجائزة على أن أي لاعب لن يحق له الفوز بإحدى الجوائز إذا لم يشارك ناديه في عملية التصويت، وهذا الشرط يضمن أن لاعبي الأندية الأخرى سيتمتعون بفرص عادلة للمنافسة على الجوائز.

وبعدما ينتهي اللاعب من اختياراته يجب عليه أن يوقع على البطاقة قبل أن يغلقها بنفسه ويسلمها لمسؤول رابطة المحترفين.

وضمانًا لأقصى قدر من النزاهة تحصر شركة مستقلة وتجمع الأصوات بعد تسلمها للبطاقات المغلقة الخاصة بجميع اللاعبين، ومن ثم تعلن الرابطة الفائزين.

وتأخر الإعلان عن القائمة النهائية لجائزة لاعب العام في إنجلترا بسبب فترة التوقف الطويلة المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".