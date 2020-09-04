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الإعلان عن المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية القائمة المختصرة للاعب العام في إنجلترا عن الموسم الفائت والتي شهدت صراعاً بين نجوم ومانشستر سيتي.

ورغم تتويج موسمه بلقب واحتلال المركز الأول في قائمة هدافي فريق، لم تشمل القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، بينما ضمت 4 من زملائه.

وينافس على الجائزة من ليفربول كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، وساديو ماني.

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وحضر ثنائي فقط من مانشستر سيتي من أجل منافسة رباعي ليفربول، حيث يحظى كيفين دي بروين بحظوظ كبيرة في المنافسة على الجائزة، ومعه رحيم سترلينج.

وتأخر الإعلان عن القائمة النهائية لجائزة لاعب العام في إنجلترا بسبب فترة التوقف الطويلة المترتبة على جائحة "كوفيد 19".

وفي جائزة لاعب العام الشاب ينافس كل من تامي أبراهام وماسون مونت لاعبا ، وأرنولد لاعب ليفربول، وماسون جرينود وماركوس راشفورد لاعبا مانشستر يونايتد، وبيكايو ساكا لاعب أرسنال.

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