تقرير.. صفقات نارية في الانتظار رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلا أن يبقى سوق الانتقالات الصيفية مصدر اهتمام أعرق الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد (2019 - 2020).

ليونيل ميسي نجم برشلونة فرض نفسه بقوة خلال الفترة الحالية بعدما أبدى رغبته بالرحيل عن صفوف "البلوجرانا" ليكون مرتبطًا بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي والعمل مجددًا مع بيب جوارديولا بعد فترة عمل فيها الثنائي سويًا أربع سنوات في برشلونة.

ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي ينتظر رحيله عن برشلونة، لكن هناك صفقات قوية في الانتظار، هذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

كاي هافيرتز

يواصل فريق تشيلسي مسلسل صفقاته القوية خلال الصيف الحالي، حيث يحاول "البلوز" لحسم صفقة اللاعب الشاب كاي هافيرتز لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني.

ويسعى النادي الألماني للحصول على قرابة الـ100 مليون يورو من بيع لاعبه الشاب والذي دخل ضمن اهتمامات كبار الأندية لعل أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول.

ويُعد الموسم الماضي رائعًا على صعيد الأرقام بالنسبة لصاحب الـ21 عامًا حيث شارك في 45 مباراة بمختلف المسابقات سجل من خلالها 18 هدفًا كما صنع تسعة أهداف حاسمة.

واستطاع تشيلسي خلال الصيف الحالي أن يدعم صفوفه مع مدربه الحالي فرانك لامبارد بضم المغربي الدولي حكيم زياش والمهاجم الألماني تيمو فيرنر والمدافع المخضرم تياجو سيلفا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان إلى جانب المدافع الشاب مالانج سار بعد نهاية عقده مع نيس وأخيرا بين تشيلويل من ليستر سيتي.

جادون سانشو

صفقة من الدوري الألماني تنتظر الرحيل للبريميرليج من خلال اللاعب جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند.

ويسعى مانشستر يونايتد لإعادة سانشو من جديد إلى بريميرليج بعدما لعب في صفوف ناشئي مانشستر سيتي إلا أن ما يعطل الصفقة هيّ القيمة المادية التي تطلبها إدارة دورتموند.

ويرغب نادي "أسود الفاستيفاليا" في الحصول على أكثر من 100 مليون يورو من بيع صاحب الـ20 عامًا إلى مانشستر يونايتد خاصة بعد العروض الرائعة التي قدمها الجناح الشاب في الموسم المنصرم.

اللاعب القادم من مان سيتي في صيف 2017، شارك في الموسم المنقضي بواقع 40 مباراة ليساهم بـ40 هدفًا من خلال تسجيل 20 هدفًا وصناعة مثلهم.

كوليبالي

لا يزال يحاول نادي مانشستر سيتي إلى ترميم دفاعه رغم التعاقد مع المدافع الشاب ناثان آكي من فريق بورنموث، لكن يرغب المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا للتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من جانب نابولي.

نابولي عبر رئيسه أوريليو دي لورينتيس أعلن أن صاحب الـ29 عامًا سيرحل عن الفريق في الصيف الجاري لكن يرغب في الحصول على عائد مادي جيد من بيعه وهذا ما يُعطل صفقة انتقاله للسيتي حتى الآن.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن إدارة نابولي تريد الحصول على 80 مليون يورو من بيع كوليبالي، في المقابل كان عرض سيتي 70 مليون يورو بعدما كان 65 مليون يورو في البداية.

ويعتبر كوليبالي أحد أعمدة نابولي منذ قدومه من جينك البلجيكي في 2014، حيث شارك رفقة الفريق الإيطالي في 246 مباراة سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

تياجو ألكانتارا

حتى الآن يرتبط لاعب وسط بايرن ميونيخ والمتوّج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا بالانتقال لصفوف ليفربول في الصيف الحالي.

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ألكانتارا لديه عقد مع بايرن سينتهي في صيف 2021 مما يعني أن لديه الحق في الرحيل مجانًا بعد نهاية عقده رفقة الفريق البافاري.

ويرغب نادي بايرن ميونيخ الاستفادة من بيع ألكانتارا حيث حدد بطل أوروبا الحصول على 30 مليون يورو وهو مبلغ يسعى ليفربول إلى تخفيضه نظرًا لتأثر بطل الدوري الإنجليزي بجائحة فيروس كورونا.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية، أن يورجن كلوب يرغب في تدعيم وسط ملعبه من خلال التعاقد مع صاحب الـ29 ليكون بديلاً للهولندي جيجي فينالدوم والذي يُعد ضمن اهتمامات المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان.

توماس بارتي

في أتلتيكو مدريد فتح الفريق الإسباني رحيل متوسط ميدانه الغاني توماس بارتي إلى آرسنال لكن بشرط وهو الحصول على الشرط الجزائي المتواجد في عقده والمقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادي آرسنال يحاول إقناع إدارة "الروخي بلانكوس" بالتنازل عن فكرة الحصول على الشرط الجزائي وتخفيض العقد إلا أن نادي العاصمة الإسبانية يرفض الاقتراح.

ويسعى صاحب الـ27 عامًا، إلى الرحيل عن أتلتيكو مدريد والاتجاه إلى صفوف آرسنال في ظل محاولة الجانرز إلى ترميم صفوفه في الفترة المقبلة.

دايوت أوباميكانو

على الرغم من نجاح إدارة لايبزيج في تجديد عقد مدافع الفريق الشاب دايوت أوباميكانو حتى صيف 2023 إلا أن اللاعب مرشح للرحيل عن الفريق الألماني في الصيف الحالي.

وارتبط صاحب الـ21 عامًا صاحب الجنسية الفرنسية بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد إلا أن النادي الألماني يرفض فكرة رحيل اللاعب في التوقيت الحالي.

ويأتي سبب رفض إدارة لايبزيج في رحيل دايوت أوباميكانو نظرًا لبيع نجم الفريق تيمو فيرنر إلى تشيلسي الأمر الذي يجعل النادي الألماني يخسر لاعبًا آخر في صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

وشارك مدافع لايبزيج مع الفريق في الموسم المنتهي في 38 مباراة سواء كانت محلية أو أوروبية إلا أنه لم يسجل مكتفيًا بصناعة هدفين.

كانتي

في تشيلسي قد يسمح فرانك لامبارد من بيع لاعبه الفرنسي نجولو كانتي بعد تم استقدامه من فريق ليستر سيتي في صيف 2016 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

كانتي يُعد هدفًا لفريق إنتر ميلان من خلال العمل مع أنطونيو كونتي خاصة أن الأخير قاد اللاعب الفرنسي خلال قيادته تشيلسي.

ويرغب تشيلسي في الحصول على عائد مادي كبير حيث كشفت تقارير صحفية أن "البلوز" سيطلب 80 مليون يورو مقابل بيع صاحب الـ29 عامًا والذي لديه عقد حتى صيف 2023.

وعانى كانتي من إصابات تعرض لها مع تشيلسي حيث لم يخض سوى 28 مباراة فقط رفقة "البلوز" خلال الموسم الماضي.

سواريز

اقترب لويس سواريز مهاجم برشلونة من الرحيل عن البيت الكتالوني منذ أن انتقل إلى صفوفه في صيف 2014 قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية وصلت قيمتها لـ80 مليون يورو.

رونالد كومان مدرب برشلونة وضع اللاعب الأوروجوياني خارج حساباته في الموسم الجديد، حيث أصبح صاحب الـ33 عامًا قريبا من الرحيل عن البرسا لتكون الوجهة المقبلة الانتقال ليوفنتوس.

وتشير تقارير صحفية إلى أن سواريز سينتقل إلى يوفنتوس مقابل حصوله على راتب سنوي يقدر بعشرة ملايين يورو، حيث سيكون بديلاً للأرجنتيني جونزالو هيجواين والذي اقترب من مغادرة مدينة تورينو.