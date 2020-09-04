كروكيه الزمالك يهزم سموحة بالدورة المجمعة

فاز فريق الكروكيه بنادي الزمالك على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين باللقاء الذي جمع الفريقين على ملاعب مركز شباب الجزيرة في إطار منافسات بطولة الدورة السداسية المجمعة.
وأكد أحمد ميهوب المدير الفني للفريق أن المباراة كانت قوية بين الفريقين وقدم نجوم الزمالك
يذكر أن فريق الكروكيه حصد ذهبيتين بالفوز ببطولة كأس مصر وكأس الاتحاد بعد تغلبه على غريمة نادي الصيد منذ أيام قليلة.
ومن جانبه أكد مجدي المنياوي المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني واللاعبين هدفهم هو حصد لقب بطولة الدوري هذا الموسم.
ويضم الفريق كلًا من أحمد نصر و محمد نصر ومنال خضير وماهيتاب محمد وسيد صبرة و أحمد عبد الشافي و فوزي حلمي وخالد كامل وأماني حسن وبولين صليب ورانيا خورشيد و سمية سعيد.
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