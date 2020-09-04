استمرار غياب عبد الله السعيد..تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز أمام الجونة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تسافر عصر اليوم، الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على الجونة باستاد الجونة في إطار الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

شهدت القائمة غياب نجم الفريق،

عبد الله السعيد، من القائمة واستبعاده للإصابة التي لاحقته مؤخرًا، التي جعلت تشاتشيتش يخرجه من حساباته أيضًا خلال مباراة الزمالك الماضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس