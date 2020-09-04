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سانشيز يكشف أسرارا جديدة خلال تواجده مع مانشستر يونايتد

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اعترف التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي بإنه كان يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد بعد أول تدريب خاضه مع الفريق الإنجليزي

وتعاقد يونايتد مع اللاعب التشيلي الدولي في يناير 2018 بعد أن أحرز 80 هدفا في ثلاثة مواسم ونصف مع أرسنال اللندني لكنه فشل في تحقيق انجاز مماثل في يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي

جوزيه مورينيو وبديله أولي جونار سولشاير مكتفيا بخمسة أهداف فقط في 45 مباراة.

وانضم سانشيز الذي سبق له اللعب لبرشلونة إلى انتر ميلان على سبيل الإعارة في بداية موسم 2019-2020 قبل أن يتعاقد معه النادي الإيطالي بعقد دائم لمدة ثلاثة أعوام في أغسطس الماضي.

 

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ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن

سانشيز قوله عبر "إنستجرام" : وافقت على فرصة التعاقد مع يونايتد إذ بدت مغرية وكانت بمثابة خطوة جيدة بالنسبة لي.

 وأضاف : لم أحاول معرفة ما كان يحدث في كواليس النادي، أحيانا تكون هناك أمور لا يمكن معرفتها إلا من خلال مواجهتها.

وأضاف سانشيز : بعد التدريب عدت إلى منزلي وقلت لأسرتي ووكيل أعمالي هل يمكن تمزيق العقد والعودة إلى أرسنال ،واستمر هذا الاحساس خلال الأشهر القليلة الأولى حيث لم يكن الفريق متناسقا في هذا الوقت.

 

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