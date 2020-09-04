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يوفنتوس يتوصل لإتفاق نهائي مع سواريز

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يقترب الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق ، من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، والانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن لويس سواريز توصل لإتفاق نهائي مع

إدارة نادي يوفنتوس من أجل الانتقال لهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت الشبكة ، بأن سواريز يرغب بإنهاء عقده مع برشلونة والرحيل إلى

يوفنتوس بشكل مجاني، بعدما تأكد اللاعب من خروجه من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للـبرسا.

ويتبقى في عقد النجم الأوروجوناي مع برشلونة عام واحد فقط، بعدما  انضم لصفوف برشلونة من عام 2014، مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.

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