يوفنتوس يتوصل لإتفاق نهائي مع سواريز

يقترب الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة ، من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، والانتقال إلى صفوف يوفنتوس.
كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن لويس سواريز توصل لإتفاق نهائي معإدارة نادي يوفنتوس من أجل الانتقال لهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وتابعت الشبكة ، بأن سواريز يرغب بإنهاء عقده مع برشلونة والرحيل إلىيوفنتوس بشكل مجاني، بعدما تأكد اللاعب من خروجه من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للـبرسا.
ويتبقى في عقد النجم الأوروجوناي مع برشلونة عام واحد فقط، بعدما انضم لصفوف برشلونة من ليفربول عام 2014، مقابل 74 مليون جنيه إسترليني.
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