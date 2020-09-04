حمدو الهوني يعترف: تلقيت عروضًا مصرية

اعترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بتلقيه عروضًا من أجل ضمه خلال الفترة الماضية، بشكل رسمي.

وجددت إدارة نادي الترجي أمس الخميس، عقد نجمها الليبي الهوني، ليمتد حتى عام 2023 المقبل، لتقطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة بضمه.

قال الهوني في تصريحاته لموقع نادي الترجي الرسمي:

"محبة الناس أكبر من أي عرض، وبالنسبة لي الماديات آخر همي لي، صحيح أنني هنا منذ عام ونصف لكن أشعر بأنني من أبناء هذا النادي".وتابع: "منذ قدومي هنا، تغنت الجماهير بأسمي، وإن شاء الله أقدم الإضافة، وأكون ثقة للجميع".وواصل: "تلقيت عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، لكن رغبت في مواصلة المشوار مع الترجي، لأنني مرتاح في هذا النادي".وتابع نجم الترجي:" أشعر بمحبة الجميع ، وأرغب بالمواصلة مع الترجي لأنني أشعر بالراحة هنا".

وكانت هناك العديد من الأندية المصرية والعربية مهتمة بضم اللاعب من ضمنها الزمالك وبيراميدز، قبل أن تقطع إدارة الترجي الطريق وتقوم بالتجديد لـنجمها رسميًا.